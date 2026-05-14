На пешеходном переходе в Новосибирске сбили 9-летнюю девочку

В Новосибирске на регулируемом перекрестке сбили на девочку 2017 года рождения. Фото: ГАИ по Новосибирской области

Вечером 14 мая в Дзержинском районе Новосибирска сбили 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области.

Авария произошла на улице Селезнева, 47. На регулируемом перекрестке белый седан наехал на девочку 2017 года рождения. Личность водителя не установлена. Происшествие случилось, когда автомобиль поворачивал налево. В это время юный пешеход переходила дорогу по «зебре» – слева направо относительно движения транспорта.

Юный пешеход переходила дорогу по «зебре». Фото: ГАИ по Новосибирской области

В настоящее время устанавливается характер полученных травм несовершеннолетней. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.

