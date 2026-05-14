Овощной павильон на новосибирском рынке закрыли за антисанитарию

В Новосибирске опечатали овощной киоск из-за отсутствия воды, моющих средств и санитарной книжки у продавца. Фото: ГУФССП по Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска закрыли овощной павильон на рынке «Регион». Судебные приставы приостановили работу торговой точки из-за нарушений санитарно эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП региона.

По итогам проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в помещении нет водоснабжения, отсутствуют моющие и гигиенические средства, а у продавца не оказалось санитарной книжки. Киоск закрыли на 20 суток по решению суда.

Судебный пристав вручил предпринимателю требование о прекращении работы и опечатал помещение. Чтобы возобновить работу, владелец должен в срок устранить все недостатки.

