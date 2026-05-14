Летом 2026 года на «Бирюзовой Катуни» появятся новые отели

Новые туристические объекты на «Бирюзовой Катуни» Алтайского края планируют открыть уже в июне 2026 года.

В июне этого года на «Бирюзовой Катуни» Алтайского края заработают сразу три новых туристических объекта. Завершается подготовка к открытию первых апартаментов, второй очереди действующего отеля и масштабного проекта с набережной. Подробностями о новых проектах поделился «Толк».

Новые объекты размещения финансируют инвесторы из Барнаула, Новосибирска и Москвы. Так, в первом корпусе отеля «Cosmos Stay» уже завершены работы, и он готовится к приему гостей. Управление передано федеральному оператору. Также здесь появится ресторан «Beerman & Grill» новосибирской сети Дениса Иванова, который станет первой точкой на Алтае.

– Для полноценного запуска объекта ждем открытия ресторана. Сейчас там идут последние приготовления, – рассказал представитель девелопера Сергей Никитин.

Достраивается второй корпус отеля, его планируют сдать в первом квартале 2027 года или даже в конце 2026 года. Всего будет более 700 апартаментов в двух корпусах.

Кроме того, в туркомплексе «Кислород Q2» идет строительство второй очереди отеля. Комплекс должен состоять из четырех корпусов, ресторана, СПА и торговых точек. Последнее здание отеля, вероятно, будет готово в 2027 году.

Также близится к открытию туристический комплекс «Алтика Алтай». Масштабный проект на 17 га включает основной корпус, 60 таунхаусов, 16 полулюксов, 5 люксов, СПА и оздоровительные комплексы, ресторан, вертолётную площадку и видовую набережную. За реализацию отвечает новосибирская компания «Актив парк» Сергея Жукова.

В 2026 году еще три резидента «Бирюзовой Катуни» планируют увеличить номерной фонд зоны на 30%. Здесь также работают и частные инвесторы. Среди текущих проектов – строительство новых отелей и крупных комплексов в центре турзоны, часть из которых получили льготное финансирование от Минприроды РФ.

