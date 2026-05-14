В Новосибирской области расширят программу жилья детей-сирот и бюджетников

В Новосибирской области построят еще 11 новых домов для детей-сирот и бюджетников до конца 2026года.

Для детей-сирот и работников бюджетной сферы в Новосибирской области построят еще 11 новых домов до конца текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства строительства.

Программа строительства жилья для сирот и служебного жилья реализуется по всему региону. Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов проверил ход строительства домов в Каргатском и Чановском районах, которые с нетерпением ждут местные льготники.

По словам Дмитрия Богомолова, специализированное жилье крайне актуально для области. За семь лет в рамках инициативы возвели 107 домов для служебного жилья и детей-сирот, а также закупили 208 квартир на первичном рынке. Еще 11 домов планируется построить до конца 2026 года. Финансирование обеспечивается полностью за счет регионального бюджета.

