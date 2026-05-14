В соседнем Барнауле загорелся ТРЦ «Праздничный»

В Барнауле 14 мая произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Праздничный». Подробности происшествия сообщает «Толк» со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили, что источником пожара стала жаровня в одном из кафе ТРЦ. Кроме того, огонь распространился на жировые отложения в вентиляции. Помещения в здании задымились, однако персонал и посетители успели самостоятельно покинуть центр и никто не пострадал.

Пожарные локализовали возгорание на площади более 50 кв. м. В тушении участвовали свыше 40 огнеборцев и 11 единиц техники.

