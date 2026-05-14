Подачу тепла вернули в 92 социальных учреждения Новосибирска

Отопительный сезон в Новосибирске продлился с 17 сентября прошлого года по 29 апреля текущего. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возобновили подачу тепла в 92 социальных учреждения на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании Новосибирска.

Среди них – 76 детских садов, 10 школ и 6 медицинских организаций. Каждое решение выносилось индивидуально по поданным заявкам и с учетом технических возможностей на конкретном объекте.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске продлился с 17 сентября прошлого года по 29 апреля текущего. В СГК отметили, что в пятницу, 15 мая, ожидается солнечная погода и потепление до +13°С.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX