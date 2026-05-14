Ветеринар Шеляков предупредил о вреде цветущей сирени для домашних питомцев

Владельцам питомцев нужно следить, чтобы животные не жевали и не обнюхивали сирень слишком близко.

С началом цветения сирени возрастает риск для здоровья домашних питомцев. Владельцам животных стоит быть настороже, так как взаимодействие ароматным растением чревато развитием аллергических реакций и проблемами с пищеварением. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

– При цветении сирени возможны аллергические реакции, для каждого животного это индивидуально, так же как и для людей, – подчеркнул специалист.

Если животное касается, обнюхивает, облизывает или пробует на вкус цветы сирени, это может привести к проблемам с пищеварением, например, рвоте и диарее.

Ветеринар рекомендует владельцам питомцев следить, чтобы животные не жевали и не обнюхивали сирень слишком близко. Кроме того, в период цветения возрастает активность медоносов. Любопытная собака или кошка может случайно наткнуться на пчелу, а укус в нос или около глаз способен вызвать отек.

