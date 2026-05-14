Водитель автобуса помог найти пропавшего пенсионера в Новокузнецке

Пожилой мужчина с потерей памяти больше 15 часов бродил по городу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники автобусного предприятия помогли вернуть домой пенсионера, которого почти сутки искали родственники, волонтеры и полиция. Пожилой мужчина пропал утром и не выходил на связь более 15 часов. Об этом пишет Сiбдепо.

Как сообщили в пресс-службе компании, пенсионер страдает тяжелой потерей памяти. Утром он ушел из дома и бесследно исчез. Информация о его поисках быстро распространилась по городским пабликам и социальным сетям.

Мужчину заметил водитель автобуса маршрута №91 Александр Губанов в конце своей смены. Пассажир выглядел растерянным и попросил высадить его на темной остановке в незнакомом районе.

Сотрудники автопарка решили проверить ориентировки о пропавших людях, опубликованные в интернете. Механик Денис Шухмин узнал в пассажире пенсионера, которого весь день разыскивали родственники и волонтеры.

Работники предприятия не оставили мужчину на улице и отвезли его в теплый бокс. Пока сотрудники помогали пенсионеру согреться, другие связывались с его семьей и передавали адрес местонахождения.

По данным компании, родственники приехали за мужчиной уже через несколько минут и забрали его домой.

