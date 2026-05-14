Глава Новосибирска выразил соболезнования о кончине создателя киностудии «Поиск»

Заслуженный работник культуры России Петр Анофриков основал новосибирскую детскую киностудию «Поиск».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принес соболезнования в связи с кончиной Петра Ивановича Анофрикова – основателя и художественного руководителя детской киностудии «Поиск». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заслуженный работник культуры России Петр Иванович стоял у истоков новосибирской детской киностудии «Поиск» и бессменно руководил ею. В 1973 году он основал одноименный киноклуб, из которого выросла уникальная студия для детей.

Здесь дети придумывали сюжеты, снимали кино, создавали мультфильмы и пробовали себя в ролях режиссеров, операторов, сценаристов и актеров. Для юных новосибирцев студия стала местом, где ребята раскрывали свои таланты, обретали уверенность в себе и влюблялись в искусство.

Глава города отметил, что наследие Петра Ивановича необходимо сохранить. Уже сейчас для «Поиска» готовится обновленное пространство в Академгородке.

