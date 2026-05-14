Подростка убили в алтайском селе Усть-Иша

В Алтайском крае расследуют жестокое убийство 15-летнего подростка, которое произошло 17 апреля в селе Усть-Иша. Широкую огласку трагедия получила только спустя почти месяц — 13 мая в СМИ и социальных сетях появились подробности произошедшего. Об этом пишет Amic.

По данным Telegram-каналов и федеральных СМИ, к убийству могут быть причастны двое местных жителей в возрасте 22 и 40 лет. Как утверждают родственники погибшего, подросток поздно вечером гулял с другом и встретил знакомых семьи, которые пригласили его в гости.

По информации Telegram-канала «112», во время конфликта школьника сначала избивали руками и ногами, а затем начали наносить удары ножом. Подросток пытался убежать, однако его догнали. На теле погибшего, как сообщается, насчитали 52 ранения.

Родственники рассказали Telegram-каналу Baza, что у мальчика были сильно изуродованы лицо и руки, а некоторые пальцы почти отрезаны.

По данным СМИ, после убийства подозреваемые пытались скрыть следы преступления: смывали кровь, сжигали одежду и якобы собирались избавиться от тела, выбросив его в реку. Этому помешал местный житель, который зашел в дом и увидел происходящее. После этого была вызвана полиция.

Как утверждают близкие погибшего, семья практически не получает информации о ходе расследования. Кроме того, матери подростка выписали два административных протокола — за нахождение несовершеннолетнего вне дома ночью и за пребывание ребенка в состоянии алкогольного опьянения.

По информации «112», 22-летний фигурант находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летний хозяин дома проходит по делу свидетелем.

