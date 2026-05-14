Четырех школьниц заподозрили в поджоге кафе на Вертолетке в Новокузнецке

После пожара здание на улице Предмостной практически полностью выгорело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке полицейские установили детей, которые могут быть причастны к пожару в двухэтажном кафе на Вертолетке. Об этом VSE42.RU сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

После возгорания на улице Предмостной сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили четверых детей, выходивших из здания незадолго до пожара. Позже правоохранители установили личности несовершеннолетних — ими оказались девочки в возрасте от 10 до 14 лет.

По предварительным данным, школьницы гуляли по городу и зашли в заброшенное помещение. Как уточнили в полиции, одна из девочек с помощью зажигалки начала поджигать различные предметы, в том числе картонные коробки.

Решив, что огонь потух, дети покинули здание. После этого строение загорелось и почти полностью выгорело.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, а также размер причиненного ущерба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX