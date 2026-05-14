Шестибалльная магнитная буря обрушится на Новосибирск 15 мая

Влияние магнитной бури в Новосибирске ожидается 15 и 16 мая.

Новосибирск попадет под влияние мощной магнитной бури 15 мая с вероятностью 90%. Согласно прогнозу на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, сила геомагнитного удара достигнет почти шести баллов.

Активность магнитных колебаний ожидается сразу два дня подряд – 15 и 16 мая. Интенсивность в полдень составит почти шесть баллов в пятницу и пять баллов в субботу. По международной классификации такой показатель относится к уровню G1, то есть довольно слабый и не представляющей значительной угрозы.

Однако геомагнитная буря может оказать заметное влияние на самочувствие метеочувствительных людей. Новые всплески возможны 23 и 27 мая. При этом ожидается, что их интенсивность не превысит четырех баллов.

