Новый корпус школы № 189 начали готовить к строительству в Новосибирске

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Октябрьском районе Новосибирска стартовала подготовка к строительству нового корпуса школы № 189 на улице Выборной, 120. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, четырехэтажное здание будет рассчитано на 825 учеников. В новом корпусе разместят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и медицинский блок.
На прилегающей территории планируют обустроить зоны отдыха, спортивные площадки и пространство для практических занятий по природоведению.
Кроме стандартных классов, в корпусе появятся специализированные спортивные модули, современный пищеблок и библиотека с читальным залом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru