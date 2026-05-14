Новый корпус школы № 189 начали готовить к строительству в Новосибирске

Здание на Выборной смогут посещать 825 учеников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска стартовала подготовка к строительству нового корпуса школы № 189 на улице Выборной, 120. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, четырехэтажное здание будет рассчитано на 825 учеников. В новом корпусе разместят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и медицинский блок.

На прилегающей территории планируют обустроить зоны отдыха, спортивные площадки и пространство для практических занятий по природоведению.

Кроме стандартных классов, в корпусе появятся специализированные спортивные модули, современный пищеблок и библиотека с читальным залом.

