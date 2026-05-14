Новосибирец оказался на рельсах станции метро «Площадь Маркса»

Из-за инцидента движение поездов временно останавливали

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» мужчина оказался на путях. Из-за происшествия движение поездов пришлось временно остановить.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского метрополитена, после обнаружения человека на рельсах сотрудники оперативно отключили напряжение и помогли мужчине подняться на платформу.

По данным метрополитена, угрозы для жизни и здоровья пассажира не было. Медиков на место не вызывали — после произошедшего мужчина самостоятельно покинул станцию.

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

