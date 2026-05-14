В Новосибирской области полностью восстановлено движение на дороге к Чулыму

Участок дороги к Чулыму в Новосибирской области был закрыт из-за перелива талых вод. Фото: Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.

Сегодня, 14 мая, движение по дороге к Чулыму в Новосибирской области полностью открыли для всего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона.

ТАУД снял ограничения на участке «103 км «К-17р» – Петровский – Большеникольское – Чулым». Напомним, отрезок с 93-го по 96-й км был закрыт с 24 апреля: причиной стал массовый перелив талых вод за поселком Залесным.

Начиная с сегодняшнего дня, проезд на указанном участке полностью открыт для всех видов транспорта. При этом продолжают действовать ограничения весеннего запрета на движение большегрузов. Без специального разрешения по-прежнему нельзя проезжать транспортным средствам с нагрузкой на ось более 5 тонн.

