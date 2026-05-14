В Сузуне построят новую начальную школу на 400 мест

В здании оборудуют лифт, спортзал и площадки для игровых видов спорта

В Сузунском районе Новосибирской области продолжается строительство новой начальной школы на 400 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В новом здании предусмотрены 16 учебных классов, игровые комнаты, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории оборудуют площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также беговую дорожку.

Школу адаптируют для маломобильных учеников. В здании установят лифт, пандусы и тактильную плитку внутри помещений и на улице.

Как отметили в правительстве региона, после открытия нового корпуса туда переведут учеников из соседней школы.

Завершить строительство новой школы планируют в 2027 году.

