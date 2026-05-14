В Новосибирске будут судить мошенников за фиктивную продажу пиломатериалов

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о серии дистанционных мошенничеств, связанных с фиктивной продажей пиломатериалов. Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин — двое жителей Кемеровской области 21 и 22 лет, а также 26-летний житель Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, противоправную деятельность фигурантов пресекли в декабре 2024 года сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями при поддержке Росгвардии.
Следствие установило, что с мая по декабрь 2024 года обвиняемые размещали в интернете поддельные объявления о продаже пиломатериалов. Организаторы схемы и колл-центр находились за пределами России. Во время общения с покупателями операторы убеждали клиентов перевести деньги якобы за товар и его доставку.
После получения средств злоумышленники обналичивали деньги через банкоматы. В результате мошеннической схемы пострадали 127 жителей Новосибирска и Новокузнецка. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.
На время следствия фигурантам избрали меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
