В Центральном парке Новосибирска высадили морозостойкие виолы

Вчера, 13 мая, в Центральном парке Новосибирска высадили виолы — яркие, морозостойкие цветы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков города Новосибирска.
Сотрудники отдела озеленения Дирекции вместе с волонтерами украсили виолами зону возле детской площадки, чтобы оживленное место парка выглядело еще уютнее.
Посетителей парка попросили бережно относится к посадкам, украшающим территорию, чтобы они радовали новосибирцев и гостей города как можно дольше. А родителей призвали обратить внимание детей на новые цветы и объяснить, как важно их беречь.
