В Новосибирске ремонтируют 10 дорог

В 2026 году в городе планируют обновить 34 дорожных участка

В Новосибирске подрядчики приступили к ремонту 10 дорожных объектов. Всего в 2026 году городские власти планируют привести в порядок 34 участка дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Сейчас работы ведутся на улицах Выборной — от ТЭЦ-5 до Взлетной, Зыряновской — от Восхода до Добролюбова, Ключ-Камышенском плато — от Выборной до Бердского шоссе, а также на улице Фрунзе — от Селезнева до Кошурникова.

Кроме того, дорожники работают на улице Солидарности — от железнодорожного переезда до улицы Лейтенанта Амосова, на отдельных участках Красного проспекта, Бердском шоссе — от проспекта Строителей до городской черты, улице Связистов — от Оборонной до Титова, а также на улицах Планировочной и Земнухова.

По данным мэрии, на объектах уже уложили 105 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия. Из этого объема 60 тысяч квадратных метров составляет верхний слой дорожного полотна.

