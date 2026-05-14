На Гусинобродском шоссе в Новосибирске начали снос незаконных киосков

Демонтируют кафе и будку охраны без разрешительных документов

В Новосибирске 14 мая начался демонтаж нестационарных объектов на Гусинобродском шоссе, 37. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Под снос попали кафе и будка охраны. Как сообщили в мэрии, комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов приняла решение убрать постройки из-за отсутствия у предпринимателей правоустанавливающих документов на размещение.

Для проведения работ Городской центр наружной рекламы привлек подрядную организацию. Специалисты приступили к разбору конструкций объектов, их перевозке на площадку временного хранения и вывозу строительного мусора.

