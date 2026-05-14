Жительница Новосибирска отправится в колонию за кражу 2 млн рублей у знакомой

В Новосибирске женщина решила похитить деньги из квартиры знакомой и привлекла к преступлению соучастника.

Жительницу Новосибирска признали виновной в том, что она вместе с соучастником украла более 2 млн рублей у своей знакомой, незаконно проникнув в квартиру потерпевшей. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Летом 2025 года потерпевшая рассказала своей знакомой, что хранит в квартире 2,16 млн рублей. Подсудимая решила похитить эти деньги и привлекла к преступлению соучастника, в отношении которого идет отдельное уголовное производство.

Женщина тайно достала из сумки потерпевшей ключ от квартиры, чтобы сделать дубликат. Затем подельник проник в дом и украл сбережения, пока она следила за обстановкой вокруг дома. Похищенные деньги соучастники поделили между собой.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Были учтены серьезность преступления, сожаления о случившемся и состояние ее здоровья. Жительницу Новосибирска приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и возмещении украденной суммы.

