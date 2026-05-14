Депутаты Новосибирской области изучили томский опыт строительства полигонов ТКО

В Томске мусоросортировочный комплекс построили за год и с меньшими затратами

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области съездили в Томск, чтобы изучить работу крупнейшего мусоросортировочного комплекса. Опыт соседей признали удачным и планируют использовать его в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба Законоадтельного собрания Новосибирской области.

Министр ЖКХ Евгений Назаров доложил депутатам, что цель госпрограммы — к 2030 году создать систему обращения с отходами со 100% сортировкой и снижением в два раза мусора на полигонах.

В 2025 году на программу выделили 164,75 миллиона рублей. Построили площадку временного накопления отходов в Сузунском районе, реконструировали полигон в Северном районе, создали 505 контейнерных площадок, купили 2650 контейнеров для мусора и ликвидировали девять несанкционированных свалок.

Но главное — поездка в Томск. Там комплекс по переработке отходов мощностью 250 тысяч тонн в год построили за год. Он работает круглосуточно, оснащен новейшим оборудованием.

