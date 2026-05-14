В Искитимском районе включат отопление в школах и детсадах по заявкам директоров

Уже запускают отопление в селе Тальменка

В Искитимском районе Новосибирской области отопление на социальных объектах включают по заявкам директоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Искитимского района.

Если в школе, детском саду или клубе становится холодно, руководитель должен обратиться к вышестоящему начальству с официальным заявлением. Нужно указать, на какой период включить отопление, чтобы обеспечить комфортные условия.

На основании таких обращений уже запускают тепло в соцобъектах села Тальменка. Также решается вопрос с подключением отопления в учреждениях деревни Бурмистрово и поселка Керамкомбинат.

