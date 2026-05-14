Мошенники пугают новосибирцев отменой авиарейсов в преддверии отпусков

Мошенники пугают отменой авиарейсов из-за внезапной «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в странах отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом сезона отпусков новосибирцев предупредили о мошенниках, обзванивающих туристов. Они пугают людей отменой авиарейсов из-за внезапной «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в странах отдыха. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

– За неделю до вылета поступает звонок из лже-«Турпомощи»: «В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен», – рассказали в пресс-службе платформы.

Далее мошенники предлагают вернуть деньги за тур, но с условием покупки «срочного билета на стыковочный рейс», стоимость которого может достигать 100% цены путевки.

Целевой аудиторией становятся те, кто планирует летний отпуск за границей. Больше всего таких случаев фиксируют в мае – когда все активно бронируют туры. «Мошеловка» рекомендует проверять информацию о рейсе и отеле только через официальные приложения авиакомпаний. При получении сообщений об «эвакуации», лучше сразу положить трубку и напрямую перезвонить своему туроператору.

