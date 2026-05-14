Временно исполняющим главы Искитимского района назначен Борис Безденежный

Постановление подписал губернатор. Фото: администрации Искитимского района.

Временно исполняющим полномочия главы Искитимского района назначен Борис Безденежный. Постановление подписал губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Искитимского района.

Безденежный будет руководить районом до дня избрания нового главы. Выборы пройдут в установленном порядке.

Напомним, прежний глава Юрий Саблин досрочно сложил полномочия 4 мая. Причины отставки не уточняются.

