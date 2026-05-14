Временно исполняющим главы Искитимского района назначен Борис Безденежный

Временно исполняющим полномочия главы Искитимского района назначен Борис Безденежный. Постановление подписал губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Искитимского района.
Безденежный будет руководить районом до дня избрания нового главы. Выборы пройдут в установленном порядке.
Напомним, прежний глава Юрий Саблин досрочно сложил полномочия 4 мая. Причины отставки не уточняются.
