В Ленинском районе новосибирец поджег дом с женщиной и пятилетней дочкой

Жильцы успели выбраться сами. Фото: прокуратуры по Новосибирской области.

В Новосибирске 43-летний мужчина поджег частный дом в Ленинском районе. Внутри находились 36-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. Им удалось спастись. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Преступление случилось вечером 10 мая 2026 года. Злоумышленник пришел в дом на почве личных неприязненных отношений. Совершил поджог и скрылся.

Женщина и ребенок выбрались из горящего здания самостоятельно. Довести убийство до конца мужчина не смог.

Обвиняемого арестовали. Прокуратура Ленинского района взяла ход расследования на контроль.

