Новосибирцев предупредил об опасности купания в необорудованных местах

К открытию допустят только пляжи с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В преддверии летнего купального сезона Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало проверку водоемов. Купаться можно будет только в официально разрешенных местах, где вода и песок соответствуют нормам.

Администрации пляжей должны получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Для этого нужно провести санитарную очистку территорий, дезинсекцию и дератизацию, отремонтировать инфраструктуру, промыть и продезинфицировать питьевые фонтанчики. Также обязателен лабораторный контроль качества воды.

В течение купального сезона Роспотребнадзор будет мониторить качество воды в 13 точках. Исследования проводят по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Также проверяют песок.

