Новосибирцы с инвалидностью могут получить средства реабилитации бесплатно

Кроме техники, новосибирцы с инвалидностью имеют право на лекарственное обеспечение и санаторное лечение.

В Новосибирске граждане с инвалидностью, включая детей, могут бесплатно получать ряд технических средств, необходимых для реабилитации. О мерах поддержки рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Новосибирской области.

В региональном СФР напомнили о предоставлении комплексной поддержки: помимо техники, люди с инвалидностью имеют право на лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. Чтобы получить рекомендованное техническое средство (ТСР), оно должно быть указано в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Есть два способа получить ТСР: бесплатное получение самого изделия или покупка нужного средства самостоятельно с помощью электронного сертификата –цифровой записи в реестре, которая привязана к карте «МИР».

Граждане могут сами выбрать нужную технику в онлайн-магазине и оплатить его электронным сертификатом. Для получения ТСР или оформления сертификата необходимо подать заявление в клиентскую службу Соцфонда.

