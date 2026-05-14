Семена овощей стали самым популярным дачным товаром у новосибирцев

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области Почта России составила рейтинг дачных товаров. С начала 2026 года жители региона купили в почтовых отделениях более 240 тысяч товаров для сада и огорода. Об этом сообщает пресс-служба «Почта России».
Чаще всего ранней весной дачники покупали семена овощей. Самые популярные культуры: морковь, кабачки, томаты и огурцы. На втором месте — цветочные растения: гладиолусы, фрезии и георгины.
Третью строчку заняли корма и добавки для кур, уток и гусей. Также стабильно высок спрос на товары для подсобного хозяйства: перчатки, крюки для поддержки стеблей и торфяные горшки для рассады. Замыкают рейтинг средства против грызунов и насекомых.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru