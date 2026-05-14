В Новосибирске 15 мая откроется новый стадион спорткомплекса «Энергия»

В честь открытия нового стадиона в Новосибирске запланирован ряд торжественных мероприятий. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

В Советском районе Новосибирска 15 мая откроется современный спортивный стадион, который войдет в состав комплекса «Энергия». В честь открытия запланирован ряд торжественных мероприятий. Подробностями поделились в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

На арене есть футбольное поле размером 90×54 м, легкоатлетические дорожки и трибуны на 149 мест. Проект реализован по региональной госпрограмме развития физкультуры и спорта.

На церемонии открытия с приветственным словом выступит министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. В программе мероприятия – футбольный матч, выступления спортивных коллективов, вручение золотых знаков ВСФК «ГТО» и награждение строителей, причастных к созданию объекта. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 на улице Часовая, 2.

