В Новосибирском зоопарке подвели итоги Весенней декады наблюдения за птицами

Участники увидели дроздов, лесного конька, вальдшнепа и даже черноголовую гаечку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило с 1 по 10 мая прошла традиционная Весенняя декада наблюдения за птицами. Участниками акции стали посетители, школьники и юннаты. Состоялось десять выходов на природу. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Для наблюдений сотрудники зоопарка подготовили специальные таблицы. Участники фиксировали время встречи с птицей, место, вид и, самое главное, поведение пернатых в период гнездования и брачных игр.

Список встреченных видов оказался богатым. На территории зоопарка и в окрестностях заметили пеночку, множество дроздов, больших синиц, домовых и полевых воробьев. Внимательные наблюдатели увидели лесного конька, горихвостку и поползня. Неожиданной стала встреча с вальдшнепом — он пролетел над одной из групп. По голосу определили черноголовую гаечку. Также среди ветвей мелькали трясогузки, овсянка и большой пестрый дятел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX