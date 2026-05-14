Нутрициолог Чаевская: «Интервальное голодание может привести к перееданию»

Интервальное голодание по схеме 16/8 остается одним из самых популярных режимов питания. Однако, как заявила нутрициолог Наталья Чаевская, такой подход подходит не всем. По ее словам, диетические ограничения могут стать триггером для переедания у людей с расстройствами пищевого поведения. Об этом пишет NEWS.ru.

Метод предполагает прием пищи в течение восьми часов и воздержание от еды на 16 часов. За счет сокращения «окна питания» уменьшается количество калорий, снижается уровень инсулина, организм начинает расходовать запасы энергии.

- Однако на результат влияют не только строгие подсчеты часов, но и состояние здоровья. При проблемах с пищевым поведением такой подход может усиливать ощущение «ограничения» и провоцировать переедание, - предупредила эксперт.

Кроме того, нутрициолог подчеркнула, что длительное голодание противопоказано при перегибе желчного пузыря, застое желчи или желчнокаменной болезни. Оно может ухудшить состояние. Также при низком уровне кортизола длительное отсутствие пищи усиливает стресс для организма, вызывает тягу к сладкому, слабость и головокружение.

