В Новосибирской области двух иностранцев осудили на 7 лет за взятку

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Обском городском суде Новосибирской области вынесли приговор двум мужчинам. Их признали виновными в даче взятки должностному лицу и организации незаконного транзитного проезда иностранных граждан через Россию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Хилали М.И. и Таские Б. действовали группой по предварительному сговору. Они давали взятки за незаконные действия и бездействие. А также помогали иностранцам незаконно транзитом проезжать через территорию Российской Федерации.
Суд назначил обоим наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Хилали взяли под стражу прямо в зале суда. Таские остался под стражей.
Арест на имущество сохранили: у Хилали — 65 тысяч рублей, у Таские — сотовые телефоны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru