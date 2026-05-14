В Новосибирской области двух иностранцев осудили на 7 лет за взятку

Мужчины помогали иностранцам незаконно проезжать через Россию

В Обском городском суде Новосибирской области вынесли приговор двум мужчинам. Их признали виновными в даче взятки должностному лицу и организации незаконного транзитного проезда иностранных граждан через Россию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Хилали М.И. и Таские Б. действовали группой по предварительному сговору. Они давали взятки за незаконные действия и бездействие. А также помогали иностранцам незаконно транзитом проезжать через территорию Российской Федерации.

Суд назначил обоим наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Хилали взяли под стражу прямо в зале суда. Таские остался под стражей.

Арест на имущество сохранили: у Хилали — 65 тысяч рублей, у Таские — сотовые телефоны.

