Энтомолог Теняева: «Массовые атаки комаров в тайге могут закончиться смертью»

Энтомолог рассказала о смертельных атаках комаров в тайге. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Энтомолог Ольга Теняева сообщила, что массовые атаки комаров в тайге могут закончиться смертью человека или животного. По словам специалиста, потеря крови и болевой шок приводят к гибели через 6-8 часов. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт рассказала, что в криминальных кругах известны случаи так называемой «казни комарами»: человека раздевали, привязывали к дереву и оставляли в лесу. Все это время жертва испытывала нестерпимый зуд.

Особую опасность насекомые представляют для домашних питомцев. Теняева отметила, что после прогулок в таежной чаще фиксировали много случаев гибели собак. Владельцы не позаботились о репеллентах. При этом в крупных городах такие летальные исходы невозможны. Для защиты от комаров в квартире достаточно не открывать окна или использовать москитные сетки.

