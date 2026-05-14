НовостиПроисшествия14 мая 2026 7:36

Жительница Новосибирской области подала в суд после ДТП с собакой

Владелец животного может выплатить почти 300 тысяч рублей за поврежденный автомобиль
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барабинском районе суд рассмотрит иск местной жительницы о взыскании ущерба после столкновения автомобиля с собакой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как указано в материалах дела, во время движения машины на дорогу внезапно выбежала собака, принадлежащая ответчику. Животное ударилось в правую сторону автомобиля.

После происшествия транспорт получил серьезные повреждения. У машины оказались разбиты передний бампер, решетка радиатора, правая фара и другие элементы.

Размер материального ущерба оценили почти в 291 тысячу рублей.

Истец считает, что хозяин собаки не обеспечил контроль за питомцем и допустил его бесконтрольное нахождение на проезжей части, что и привело к аварии. Теперь женщина требует взыскать с владельца животного полную сумму ущерба.

Дата судебного заседания пока не назначена.

