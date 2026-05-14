Потепление до +22 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

В Новосибирскую область вместе с потеплением вернутся дожди и грозы.

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается потепление до +22 градусов. Правда, погода преподнесет и неприятные сюрпризы в виде дождя с грозами. Кроме того, прогнозируется ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Так, 15 мая ожидается переменная облачность, осадков почти не будет. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов, при облачности воздух прогреется до +4. Днем температура поднимется до +11…+16 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

16 мая ночью местами пройдут небольшие дожди, на востоке – преимущественно без осадков. Температура ночью составит +4…+9, в отдельных районах -3…+2 градуса. Днем ожидаются дожди, местами грозы, на юге – небольшие дожди. Воздух прогреется до +12…+17, местами до +22 градусов. Ветер ночью 2-7 м/с с порывами до 12, днем усилится до 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

17 мая ночью пройдут дожди, на северо-западе – небольшие. Температура ночью +1…+6 градусов. Днем преимущественно без осадков, на юго-востоке местами небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +7…+12, местами до +18 градусов. Ветер 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

