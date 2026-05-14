Начальника Западно-Сибирской железной дороги оставили под стражей

Областной суд рассмотрел жалобу защиты по делу о взятке на 55 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западно-Сибирская железная дорога начальник Александр Грицай останется под стражей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Решение 14 мая принял Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката на постановление суда первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, Александр Грицай получил незаконное вознаграждение в виде денег и имущества на общую сумму не менее 55,1 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее, 17 апреля 2026 года, Ленинский районный суд избрал Грицаю меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года.

По итогам рассмотрения жалобы областной суд изменил постановление районного суда только в части срока содержания под стражей. Теперь арест обвиняемого продлен до 15 июня 2026 года.

