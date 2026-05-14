Новосибирца отправили в колонию за мошенничество против пенсионеров

Мужчина похитил у пожилого сибиряка 440 тысяч рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановский район суд вынес приговор местному жителю Михаилу Федорееву по делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в отношении пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, мужчина вступил в сговор с неустановленными сообщниками, чтобы похищать деньги у пенсионеров. По данным следствия, участники схемы обманом убедили одного из потерпевших передать 440 тысяч рублей. Деньги Федореев затем перевел сообщникам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения. Координацию действий злоумышленники вели через мессенджер.

Кроме того, обвиняемые попытались аналогичным способом похитить еще 510 тысяч рублей у другого пожилого человека, однако довести преступление до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

В суде Михаил Федореев признал вину в совершении мошенничества, однако отрицал причастность к покушению на второе преступление.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск: в пользу потерпевшего взыскали 440 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX