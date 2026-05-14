Продажи новостроек рухнули в Новосибирской области

На рынок Новосибирской области вывели в 1,6 раза больше квартир, чем продали.

В Новосибирской области продажи квартир в новостройках стали отставать от объемов нового строительства. С января по апрель 2026 года застройщики вывели на рынок 9 340 квартир общей площадью 487 тысяч квадратных метров. За это же время по договорам долевого участия и купли-продажи реализовали примерно 5,7-5,8 тысячи квартир и юнитов в апартаментах. В итоге новое строительство опередило продажи в 1,6 раза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Больше всего новых лотов – 3 375 – появилось в апреле. По этому показателю Новосибирская область заняла четвертое место среди регионов.

Однако по числу проданных квартир она не всегда входит даже в первую десятку. В феврале, марте и апреле затоваренность рынка росла, даже с учетом продаж по договорам купли-продажи.

