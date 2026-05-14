Продавщицу магазина осудили за присвоение денег в Новосибирской области

Женщина вносила фиктивные изменения в товарные чеки

В Колыванский район бывшую сотрудницу магазина признали виновной в присвоении денежных средств. Приговор вынес Колыванский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, с 12 по 24 сентября 2025 года продавец Юлия Цуканова, работая в магазине, вносила фиктивные изменения в товарные чеки. Она удаляла из них уже проданные товары, а полученные от покупателей деньги забирала себе.

Ущерб компании составил более 34 тысяч рублей. Подсудимая признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб.

Суд назначил женщине два месяца исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также с нее взыскали оставшуюся сумму ущерба — более 24 тысяч рублей.

