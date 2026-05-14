Водитель упал с крыши топливохранилища в Новосибирской области

Работник получил тяжелую травму при падении с крыши.

В Новосибирской области произошел несчастный случай на производстве. Водитель сельхозпредприятия «Ильинское» упал с крыши здания топливохранилища. Это случилось 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Новосибирской области.

Мужчина 1960 года рождения поднялся на одноэтажное строение, чтобы отремонтировать кровлю. Он находился на краю без страховки и сорвался вместе с инструментами. В результате он получил тяжелую травму шеи. Коллеги сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшего увезли в Доволенскую центральную районную больницу.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Светлана Загузина рассказала, что сейчас формируется комиссия. Она выяснит причины и обстоятельства падения. Если найдут нарушения трудового законодательства, ответственных привлекут к административной ответственности. Также материалы расследования отправят в следственные органы для принятия процессуального решения.

