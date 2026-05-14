В Новосибирске перенесли мероприятие «Дворцовые интриги» в Центральном парке

Причиной стали погодные условия

В Центральном парке перенесли тематическое мероприятие «Дворцовые интриги». Причиной стали нестабильные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков.

Организаторы сообщили, что решили изменить дату проведения, чтобы гости смогли комфортно погрузиться в атмосферу исторического бала и уличного праздника.

— Никто не отменял заговоры, шелест платьев и зашифрованные послания. Просто мы дожидаемся того самого дня, когда ни дождь, ни ветер не помешают почувствовать себя героем исторической драмы, — рассказали организаторы.

Теперь мероприятие пройдет 3 июня в 18:00 в Центральном парке.

