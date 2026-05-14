Новосибирцы обсуждают возможную блокировку «Майнкрафт»

Информацию о блокировке игры назвали ложной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы готовится заблокировать «Майнкрафт». Поводом стали утверждения, что эту игру используют для вовлечения несовершеннолетних в киберпреступления. Эти слухи принялись активно обсуждать в соцсетях. Своими переживаниями по поводу возможной блокировки игры делились и новосибирцы.

Однако, как оказалось, данная информация была ложной. Роскомнадзор официально опроверг слухи о возможной блокировке игры. Представители ведомства заявили, что не получали от уполномоченных органов никаких решений об ограничении доступа к этой игре. Об этом пишет ТАСС.

В Роскомнадзоре подчеркнули: они не планируют вводить ограничения для игр в принципе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX