В новосибирском Академгородке начали готовить теплосети к следующей зиме

В отдельных домах возможны кратковременные отключения горячей воды из-за локальных ремонтов

В Академгородок стартовал плановый ремонт теплосетей перед отопительным сезоном 2026–2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Первые гидравлические испытания специалисты провели 13 мая. Уже с 14 мая начались работы по устранению повреждений на обратном трубопроводе. Этот этап продлится до конца июня. Повторные испытания отремонтированных участков запланированы на 2 и 3 июня.

Во время ремонта в систему впервые за несколько лет одновременно включат две тепловые станции — ТС №1 и ТС №2. Ранее горячую воду подавала только одна станция, а вторая находилась в резерве. По словам специалистов, это поможет сохранить стабильное горячее водоснабжение для жителей.

Следующий этап работ начнется 25 июня. Специалисты займутся ремонтом подающего трубопровода. Работы продлятся до 7 августа. В этот период горячую воду будут подавать по обратной схеме.

Полностью горячую воду отключат с 24 июля по 2 августа. В это время пройдут ремонт тепловых станций и работы на газовом оборудовании. Еще одно плановое отключение ожидается с 7 по 10 сентября.

