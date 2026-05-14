Дефицит IT-специалистов сократился в Новосибирской области

В Новосибирской области сократился дефицит IT-специалистов.

В Новосибирской области дефицит IT-специалистов сократился с 2,5 до 1,5 тысячи человек. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Снижение произошло благодаря популяризации IT-сферы и активной работе компаний по поиску и подготовке кадров. Об этом пишет ТАСС.

В регионе работают более 3 тысяч IT-компаний, в которых заняты около 30 тысяч специалистов. Оборот отрасли за 2024 год превысил 190 миллиардов рублей. Вклад сектора «Информация и связь» в валовой региональный продукт составляет более 4% — это сопоставимо с сельским хозяйством и строительством.

Дефицит кадров продолжает уменьшаться. На это влияет рост популярности информатики на ЕГЭ, увеличение бюджетных мест в вузах и участие компаний в обучении студентов с младших курсов. В Новосибирской области совместно с бизнесом открыто около 40 учебных лабораторий для подготовки кадров.

