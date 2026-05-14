В Новосибирской области стартовал хоккейный турнир «Кубок Будущего»

Международный молодежный турнир по хоккею начался в Новосибирске.

В Новосибирской области сегодня начался международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Соревнования принимает «Сибирь-Арена», они продлятся до 17 мая. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор региона Андрей Травников.

За трофей поборются четыре команды: сборная России (до 20 лет), сборная России (до 18 лет), сборная Беларуси (до 20 лет) и сборная Студенческой хоккейной лиги. Каждый день на льду проходят два матча – дневной и вечерний. Посещение дневных игр бесплатное для всех зрителей.

Кроме классических встреч, организаторы предусмотрели турнир в формате 3х3, где хоккеисты смогут продемонстрировать скорость, технику и индивидуальное мастерство. Право провести «Кубок Будущего» Новосибирской области предоставила Федерация хоккея России.

