Новосибирца почти на 3 года лишили свободы за пьяную езду

Сельчанин получил реальный срок за повторное управление авто в нетрезвом виде.

В Новосибирской области вынесли приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в том, что он повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле 2025 года мужчину уже судили за нетрезвую езду. Однако он продолжал игнорировать закон. Летом и осенью 2025 года он, имея непогашенную судимость, управлял автомобилем в состоянии опьянения. 28 октября 2025 года водителя остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он выпил.

Суд учел мнение прокурора и назначил наказание по совокупности приговоров — 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами на 3,5 года. Этот срок начнут отсчитывать после его освобождения.

Суд также постановил конфисковать автомобиль марки «Мазда Фамилия», который принадлежал осужденному. Машину обратят в доход государства. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале судебного заседания.

