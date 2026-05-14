Наследство бийского путешественника Анатолия Ломакина получил его друг

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Бийске определили наследника имущества известного путешественника и активиста Анатолия Ломакина. Мужчина умер больше года назад во время поездки по Индонезии. В январе 2025 года он почувствовал себя плохо, попал в больницу и вскоре скончался. Причину его смерти до сих пор точно не установили. Об этом пишет «Бийский рабочий».
Похоронить бийчанина на родине удалось не сразу. Его тело три месяца находилось в индонезийском морге, пока близкие искали деньги и способы доставки останков. В итоге тело кремировали, а прах привезли в Алтайский край только в июле 2025 года. Всеми вопросами транспортировки и организации похорон занималась подруга детства Ирина Евдокимова. Она хотела, чтобы друга похоронили рядом с родными.
Несмотря на помощь подруги, все свое имущество, включая квартиру и денежные сбережения, Ломакин оставил другому человеку. Согласно завещанию, единственным наследником стал его друг.
- Все имущество – квартиру и сбережения – Анатолий завещал своему другу, который проживает в Санкт-Петербурге. Такому решению были удивлены все, - поделилась женщина.
Новый владелец уже распорядился полученным наследством. Он закрыл на ключ одну комнату, где хранятся вещи покойного, а остальную часть квартиры теперь сдает жильцам. Подруге путешественника остались на память только фотографии и несколько личных предметов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru