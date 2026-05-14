Наследство бийского путешественника Анатолия Ломакина получил его друг

Друг из Петербурга получил имущество умершего в Индонезии бийчанина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске определили наследника имущества известного путешественника и активиста Анатолия Ломакина. Мужчина умер больше года назад во время поездки по Индонезии. В январе 2025 года он почувствовал себя плохо, попал в больницу и вскоре скончался. Причину его смерти до сих пор точно не установили. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Похоронить бийчанина на родине удалось не сразу. Его тело три месяца находилось в индонезийском морге, пока близкие искали деньги и способы доставки останков. В итоге тело кремировали, а прах привезли в Алтайский край только в июле 2025 года. Всеми вопросами транспортировки и организации похорон занималась подруга детства Ирина Евдокимова. Она хотела, чтобы друга похоронили рядом с родными.

Несмотря на помощь подруги, все свое имущество, включая квартиру и денежные сбережения, Ломакин оставил другому человеку. Согласно завещанию, единственным наследником стал его друг.

- Все имущество – квартиру и сбережения – Анатолий завещал своему другу, который проживает в Санкт-Петербурге. Такому решению были удивлены все, - поделилась женщина.

Новый владелец уже распорядился полученным наследством. Он закрыл на ключ одну комнату, где хранятся вещи покойного, а остальную часть квартиры теперь сдает жильцам. Подруге путешественника остались на память только фотографии и несколько личных предметов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX