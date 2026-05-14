Дорожные службы обновят четыре километра трассы в Усть-Таркском районе

Специалисты восстанавливают покрытие на Старом Московском тракте. Фото: ТУАД

В 2026 году дорожники продолжают обновлять одну из старейших трасс Сибири. Работы проходят в Усть-Таркском районе на участке дороги, которая соединяет Куйбышев, Венгерово и границу Омской области. Этот маршрут многие знают под названием Старый Московский тракт. Он имеет большое значение для жителей сразу четырех районов области, так как связывает между собой десятки населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Сейчас ремонт ведут на четырехкилометровом отрезке рядом с селом Еланка. Прежнее щебеночное покрытие здесь сильно износилось, а местами совсем исчезло. Специалисты сначала устраняют пучины — глубокие дефекты грунта, которые портили полотно. Затем рабочие заново уложат щебеночный слой проезжей части. Также дорожники обновят элементы обустройства: поставят новые сигнальные столбики и дорожные знаки.

Напомним, что ранее специалисты приступили к ремонту другого участка данной трассы. Дорожники приводят в порядок трехкилометровый отрезок в Венгеровском районе.

