В Новосибирской области возбудили 49 дел о махинациях с банковскими картами

Новосибирские полицейские провели операцию против киберпреступности. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области полицейские провели масштабную оперативную работу под названием «ДРОП». Основной целью мероприятия стала борьба с преступлениями, которые совершают с помощью интернета и современных технологий. Сотрудники ведомства искали тех, кто занимается незаконным использованием чужих банковских счетов и платежных карт. В ходе этой работы правоохранители возбудили 49 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все дела касаются неправомерного оборота средств платежа. Среди подозреваемых оказались не только взрослые люди, но и подростки: три дела возбудили в отношении несовершеннолетних. Часто молодые люди соглашаются передать доступ к своим картам за небольшое вознаграждение, не осознавая, что это является серьезным нарушением закона.

Кроме того, полицейские закончили расследование и передали в суд еще девять уголовных дел. Большинство из них связаны с махинациями с банковскими данными. Шесть дел касаются незаконных финансовых операций, а еще три — более серьезных преступлений в этой сфере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX